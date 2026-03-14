Mahmood confessioni impensabili | Ho fatto sesso con uno E dopo
Il cantante Mahmood ha rivelato di aver avuto un rapporto sessuale con una persona e di aver vissuto un momento successivo. Inoltre, ha annunciato di aver deciso di lasciare l’Italia. La notizia si aggiunge alle sue confessioni pubbliche, che hanno suscitato attenzione e discussioni tra i suoi fan e i media. La sua scelta di partire ha fatto parlare di sé in diverse conversazioni pubbliche.
Il tormento dell'artista, nel caso in specie quello di Mahmood: il cantante, infatti, annuncia l'addio all'Italia. Destinazione, Spagna. La scelta nasce dal desiderio di sottrarsi a un clima che percepisce come soffocante. A spiegare le ragioni del trasferimento è stato lo stesso artista, che alla rivista Butt ha confidato: "Mi trasferisco in Spagna", "voglio trascorrere più tempo camminando liberamente per strada, per pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato". Al centro del malessere ci sarebbe soprattutto il rapporto con la notorietà, vissuta come un peso difficile da reggere. Mahmood racconta di non sopportare l'invadenza di chi lo filma nei momenti privati: "A me non piace quando la gente mi riprende mentre ballo", ha spiegato, "magari sono ubriaco, non voglio fare brutta figura davanti a una telecamera che mi riprende". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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MAHMOOD E IL FIDANZATO si sono lasciati
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