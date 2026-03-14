Magliette sequestrate il Genoa Calcio Femminile 1999 | Stupiti dimostreremo infondatezza delle accuse

Il Genoa Calcio Femminile 1999 ha diffuso una nota stampa in cui esprime stupore per il sequestro di magliette e gadget sportivi, annunciando che dimostrerà l’infondatezza delle accuse mosse. La società ha comunicato di aver ricevuto la notizia e di voler fare chiarezza sulla vicenda. Nessun dettaglio sulle ragioni del sequestro o sui procedimenti legali in corso.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Genoa Calcio Femminile dopo la notizia del sequestro di materiale sportivo, magliette e gadget. Raffaele Macrì (presidente Genoa Calcio Femminile 1999 ASD): "Ho fondato e inaugurato l’attiva sportiva dell’associazione nel lontano 1999 e, da allora, utilizziamo il nostro storico marchio rossoblu con grifone e la dicitura che ci rappresenta. Oltre ad essere regolarmente depositato in Figc e Coni per lo svolgimento di attività sportiva agonistica, il marchio è stato pure registrato e nessuno hai mai presentato opposizione o si è lamentato di ciò, anzi. Per anni, abbiamo collaborato anche con la cessione o il prestito di tesserini delle nostre atlete in favore di Genoa CFC, oltre ad organizzare partite amichevoli tra le due squadre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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