Magenta | il nodo della morosità blocca i lavori Aler

A Magenta, i lavori di Aler sono temporaneamente sospesi a causa del problema della morosità. Un sopralluogo con l’assessore al Welfare e i tecnici dell’azienda ha evidenziato la richiesta di un confronto diretto con gli abitanti delle case popolari per stabilire le priorità di intervento. La situazione ha bloccato temporaneamente i lavori in corso.

Il sopralluogo effettuato a Magenta dall’assessore al Welfare Giampiero Chiodini insieme ai tecnici di Aler ha messo in luce la necessità di un dialogo diretto con gli abitanti dei complessi residenziali pubblici per definire le priorità di intervento. La visita, iniziata nel quartiere Nord nelle vie Toti, Manin e Pisacane, ha avuto come scopo principale raccogliere le segnalazioni dei residenti per calibrare i lavori necessari sugli edifici e sugli spazi esterni. Questa iniziativa non si limita a un semplice controllo tecnico ma punta a risolvere il nodo critico della morosità che incide sulle risorse disponibili per la manutenzione ordinaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Magenta: il nodo della morosità blocca i lavori Aler Articoli correlati Magenta, sopralluogo nelle case Aler: “A confronto con gli inquilini, vogliamo calibrare gli interventi”Magenta (Milano) – L’assessore al Welfare Giampiero Chiodini ha effettuato un sopralluogo negli alloggi di edilizia residenziale pubblica insieme ai... Via Emilia e provinciale 126. A ottobre i lavori della rotatoria. Così si scioglie il nodo sicurezzaSi muove qualcosa per uno dei nodi stradali più critici e pericolosi del Basso Lodigiano. Altri aggiornamenti su Magenta il nodo della morosità blocca i... Discussioni sull' argomento Magenta, sopralluogo nelle case Aler: A confronto con gli inquilini, vogliamo calibrare gli interventi; Crosetto sotto assedio, il nodo dell’alert a Mantovano e l’ira di Meloni all’oscuro; Eccellenza, girone A: Termina a reti inviolate allo Stadio Mari il match tra Legnano e Magenta. La cronaca della gara; ABB: reti elettriche chiave per la transizione energetica. Intervenuta la Polizia locale di Magenta che ha lavorato per ripristinare la viabilità. Giunta anche la Polizia locale di Boffalora a supporto. - facebook.com facebook