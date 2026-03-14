Un nuovo modello di sandalo, chiamato ‘re25’, prodotto da Magda Butrym, è stato recentemente testato da utenti reali. L’articolo fornisce una panoramica sull’esperienza diretta di chi ha indossato il sandalo, senza commenti su design o stile. Viene precisato che il testo include link di affiliazione, con eventuali commissioni per acquisti, senza costi aggiuntivi per i lettori.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il gioco del fiore: come il dettaglio ‘Re25’ trasforma un sandalo nero in un accessorio unico. L’estetica del contrasto e la meccanica del dettaglio. La forza estetica del modello ‘Re25’ risiede nel contrasto materico tra la nappa opaca del corpo della scarpa e il fiore decorativo realizzato in tessuto satinato. Questo accento lucido su fondo scuro crea un punto focale immediato che eleva l’oggetto da semplice calzatura a vero accessorio di moda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magda Butrym Sandalo ‘re25’: Esperienza d’uso reale

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