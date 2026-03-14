Madre tiene sospeso nel vuoto bimbo di due anni dal balcone Indagata replica | Era una punizione

Una vicina di casa ha assistito a una scena inquietante nel cortile di un palazzo: una madre stava sospendendo nel vuoto dal balcone un bambino di due anni. La donna ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine e, successivamente, la madre è stata iscritta nel registro degli indagati. La madre ha dichiarato che il gesto era una punizione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Lo ha visto per primo una vicina di casa. Stava stendendo i panni quando ha alzato lo sguardo. E in quel momento, esterrefatta, ha visto una scena che poteva tramutarsi in tragedia. Una donna, al settimo piano, scuoteva forte un bambino di due anni. Lo teneva appeso, a testa in giù, tenuto per i piedi. «Lo reggeva dalle caviglie la testa all’ingiù, sporgendo il suo corpo verso il vuoto. Ho pensato che lo volesse uccidere. Che lo stesse lanciando nel cortile. Per questo ho chiamato subito la polizia », spiega la donna a La Stampa, che ha ricostruito il caso. Il bimbo è sopravvissuto. «Al mio paese si usa così». L’episodio, avvenuto nel capoluogo piemontese, risale allo scorso 29 settembre. 🔗 Leggi su Open.online

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