Il presidente francese ha trascorso il fine settimana contattando i leader degli alleati europei coinvolti nel conflitto. Tra le questioni affrontate, c’è stata la morte di un soldato francese e l’arrivo a Parigi del presidente ucraino. Macron si è impegnato a coordinare le risposte dei paesi europei, assumendo un ruolo centrale nella gestione della crisi.

La Francia è pronta. Ecco cosa manda, cosa è già arrivato e come si difende in medio oriente Al G7 Trump tace sui tempi e Meloni frena sulla missione navale. Macron incassa ma non chiude Parigi. Emmanuel Macron è su tutti i fronti. Il presidente francese ha passato il fine settimana scorso a chiamare i dirigenti dei paesi alleati di Parigi toccati dal conflitto in medio oriente. E’ stato l’unico leader occidentale ad avere un colloquio telefonico col primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente americano Donald Trump e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. E’ volato a Cipro, mercoledì, per manifestare la sua vicinanza al... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Macron fa il regista della difesa europea. Il primo morto francese e Zelensky a Parigi

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