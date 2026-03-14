Lutto nel mondo dello sport novarese addio a Giuliano Koten

Nel mondo dello sport novarese si registra una perdita significativa con la scomparsa di Giuliano Koten, campione paralimpico. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e le associazioni sportive locali, che ricordano la sua carriera e il contributo che ha dato allo sport. La sua scomparsa rappresenta un momento di lutto per la comunità sportiva della città.

Campione paralimpico, si è spento all'età di 85 anni. Il sindaco Canelli: "Oggi Novara perde un grande uomo" Lutto a Novara e nel mondo dello sport novarese per la scomparsa del campione paralimpico Giuliano Koten. Nato a Fiume nel 1941, si è spento a Novara, dove aveva trovato casa nei primi anni del dopo guerra, all'età di 85 anni. Solo pochi giorni fa era stato tedoforo delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, accendendo il braciere nella tappa torinese del viaggio della fiaccola olimpica. Storico presidente dell'Associazione sportiva handicappati di Novara, alla fine degli anni ‘80 era stato premiato come Novarese dell'anno, mentre nel 2023 aveva ricevuto il Collare d'oro al merito sportivo del Coni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Addio al campione paralimipico Giuliano Koten x.com

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