Lupi | contrarissimi ad eliminare sanzioni sul gas russo

I rappresentanti dei lupi hanno chiarito di essere contrari alla revoca delle sanzioni sul gas russo e all’acquisto di quest’ultimo. Hanno sottolineato che l’aggressione di Putin non si è fermata e che ha colpito infrastrutture civili, con l’obiettivo di lasciare la popolazione senza risorse durante l’inverno. La posizione è netta e non sono state avanzate altre considerazioni.

Siamo contrarissimi ad eliminare le sanzioni sul gas russo ed al suo acquisto. L’aggressione di Putin non accenna a diminuire, anzi, si è intensificata ed ha colpito infrastrutture civili con il preciso intento di esporre la popolazione al gelo dell’inverno. L’Italia e l’Europa devono mantenere una posizione di fermezza al fianco dell’Ucraina ed impedire che la vendita di gas serva a finanziare l’invasione russa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Iran, Trump: “Il regime cadrà, ma non subito”. Taglia su Mojtaba Khamenei . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lupi: “contrarissimi ad eliminare sanzioni sul gas russo” Articoli correlati Crisi di Hormuz, ad un passo dalla guerra globale per l’energia ed il petrolio. E Putin torna ad offrire il gas russo all’Europa“Uno dei principali corridoi energetici del pianeta è entrato in una fase di instabilità prolungata. Usa rimuovono le sanzioni sul petrolio russoIl provvedimento dell’amministrazione del presidente Donald Trump arriva nel pieno della crisi innescata dalla guerra in Iran: il blocco dello...