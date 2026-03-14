Milano ha ricevuto un nuovo impianto sanitario come parte dei risultati delle Olimpiadi invernali del 2026. La struttura, una piscina, è stata inaugurata presso l’Ospedale di Niguarda e si trova vicino ai Giochi paralimpici. Questo nuovo spazio fa parte delle risorse di assistenza dedicate ai pazienti con disabilità e rappresenta un investimento nella tecnologia sanitaria.

L’ultimo lascito è una piscina. Bizzarro, per un’Olimpiade di neve e ghiaccio, ma vero: nella legacy che Milano-Cortina 2026 ha lasciato alla Lombardia c’è anche la nuova vasca dell’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale di Niguarda, inaugurata giusto a ridosso dei Giochi paralimpici. Serve a potenziare riabilitazione e recuperi funzionali, si aggiunge alla palestra e alla piscina aperta due anni fa e segna un’altra tappa del rinnovamento di un reparto che a fine anno avrà 39 posti letto. Ma soprattutto è un esempio della spinta che da queste parti le Olimpiadi hanno dato pure alla sanità. Il centro è stato proprio Niguarda, scelto come ospedale olimpico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’ultimo regalo olimpico per Milano, una tecno sanità già pronta per il futuro

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