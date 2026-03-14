L' Ue obbliga a riconoscere i cambi di sesso all' estero

L’Unione europea ha stabilito che tutti gli Stati membri devono riconoscere i cambi di sesso effettuati all’estero, imponendo nuove regole sul diritto di identità di genere. La decisione riguarda direttamente i percorsi di transizione realizzati in altri Paesi, che ora devono essere riconosciuti dal sistema legale nazionale. La misura si applica a tutti i Paesi dell’UE, senza eccezioni o deroghe.

L’Unione europea torna a imporre i dettami della teoria gender a tutti gli Stati membri. A finire nel mirino è il diritto nazionale in materia di identità di genere: d’ora in poi ogni Paese dell’Ue sarà costretto a riconoscere il percorso di transizione, anche se effettuato in una nazione straniera. A stabilirlo è stata la Corte di giustizia europea dopo il ricorso presentato da una donna transgender. Nata uomo in Bulgaria, dove quindi è stata registrata alla nascita di sesso maschile, con un nome, numero di identificazione personale e documenti di identità conseguenti, si è poi trasferita in Italia. Nel nostro Paese ha poi cominciato a sottoporsi a una cura ormonale con l’intento di cambiare genere e diventare donna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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