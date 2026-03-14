Il rapper napoletano Luca Imprudente, conosciuto come Luchè, annuncia un tour che si svolgerà nel 2026, con 24 brani in programma. Le date si concentrano tra Roma e Napoli, due delle città principali del suo percorso musicale. Luchè si prepara a esibirsi in palazzetti e arene di rilievo, portando dal vivo il suo repertorio davanti a un pubblico numeroso e appassionato.

Il rapper napoletano Luca Imprudente, noto artisticamente come Luchè, sta per varcare le soglie dei palazzetti e delle arene più importanti della penisola con un tour che promette di essere il punto di incontro definitivo tra l’artista e il suo pubblico. La partenza è fissata per il 15 marzo a Roma, mentre il viaggio si concluderà in patria, all’Ippodromo di Agnano a Napoli, nel settembre dello stesso anno. Il programma include brani celebri come Labirinto, arrivato dodicesimo al recente Festival di Sanremo, uniti ai successi che hanno costruito la sua carriera. L’iniziativa non si limita a una semplice serie di concerti, ma rappresenta una mappatura precisa del territorio musicale italiano, toccando città chiave come Milano, Torino, Firenze e Bari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luchè: 24 brani e tour 2026 da Roma a Napoli

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