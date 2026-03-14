Lotto Superenalotto e 10eLotto | le estrazioni di sabato 14 marzo 2026

Sabato 14 marzo 2026 si sono tenute le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti e le quote di oggi per ciascun gioco. L’estrazione rappresenta l’ultima sessione settimanale di questa settimana, offrendo ai giocatori la possibilità di conoscere i risultati e le eventuali vincite. I numeri estratti sono stati comunicati immediatamente dopo la conclusione delle operazioni.

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 14 marzo 2026 Tutto pronto per l’ultima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto che potrà far sognare chi ha deciso di sfidare la dea bendata. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni per fornirvi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote. Lotto, Superenalotto e 10eLotto, 14 marzo 2026 I NUMERI DEL LOTTO Bari: Cagliari: Firenze: Genova: Milano: Napoli: Palermo: Roma: Torino: Venezia: Nazionale: I NUMERI DEL SUPERENALOTTO Combinazione vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: I NUMERI DEL 10ELOTTO Numeri 10eLotto: Numero oro: Doppio oro: SIMBOLOTTO Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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