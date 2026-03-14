L'oroscopo di domenica 15 marzo 2026 | Pesci e Scorpione sono irremovibili

Domenica 15 marzo 2026, l’oroscopo segnala che i segni dei Pesci e dello Scorpione mostrano una certa fermezza nelle proprie posizioni. Secondo le previsioni, con Marte e Mercurio congiunti nel segno dei Pesci, è consigliato fare attenzione alle parole pronunciate durante la giornata. Nessun altro dettaglio o interpretazione viene fornita, mantenendo il focus sui fatti indicati.

Nell’oroscopo di domenica 15 marzo 2026: meglio pesare bene le parole con Marte e Mercurio congiunti nel segno dei Pesci. Il segno fortunato è l’Acquario, mentre quello sfortunato il Leone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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