Lorenzo Bonicelli l’atleta azzurro non molla | Ho fatto progressi e ne faremo ancora L’affetto ricevuto mi ha dato forza

Lorenzo Bonicelli, atleta italiano, ha dichiarato di aver fatto progressi e di essere determinato a continuare a migliorare, sottolineando come l’affetto ricevuto gli abbia dato energia. A Milano, il 14 marzo 2026, ha espresso entusiasmo nel tornare sul luogo dove si trova di nuovo e ha commentato di aver colto subito l’opportunità di partecipare, vivendo con entusiasmo lo spettacolo.

Milano, 14 marzo 2026 – “ Bellissimo essere di nuovo qua, appena ho avuto l'opportunità di venire l'ho colta immediatamente, sono tornato nel mio mondo e mi godo lo spettacolo”. Così Lorenzo Bonicelli, ginnasta infortunatosi lo scorso 23 luglio alle Universiadi nelle quali ha riportato un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ospite ai canali della federginnastica a margine della seconda prova del Campionato Nazionale di Serie A1 di ginnastica artistica. Lorenzo Bonicelli, il regalo di Natale. Torna a casa sua per qualche ora: "Momento prezioso, grazie a tutti" Poi, ha parlato degli ultimi mesi: “Ho sentito tantissimo affetto dal mondo della ginnastica e non solo, le tantissime persone che mi sono state vicine mi hanno dato tanta forza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lorenzo Bonicelli, l’atleta azzurro non molla: “Ho fatto progressi e ne faremo ancora. L’affetto ricevuto mi ha dato forza” Articoli correlati Leggi anche: Lorenzo Bonicelli operato ancora. “Un piccolo pit stop” per l’atleta azzurro che non ha mai perso il sorriso Leggi anche: Lorenzo Bonicelli tedoforo: "Farò ancora l’atleta" Tutto quello che riguarda Lorenzo Bonicelli Temi più discussi: Verona: Lorenzo Bonicelli tedoforo verso le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026; Lorenzo Bonicelli, tedoforo della Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 a Verona; Lorenzo Bonicelli tedoforo alle Paralimpiadi: Farò ancora l’atleta, io non mollo; Studio Aperto MAG: La storia di Lorenzo Bonicelli Video. Lorenzo Bonicelli, tedoforo nel giorno della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 a Verona: Mi sento tuttora un atletaIl ginnasta italiano, gravemente infortunato lo scorso luglio ai Giochi Mondiali Universitari, porterà la Fiamma Paralimpica a Verona venerdì 6 marzo, giorno della Cerimonia di Apertura dei Giochi Par ... olympics.com Lorenzo Bonicelli dopo l'incidente: «Sono sulla carrozzina elettronica, le piaghe fanno male. I pensieri della sera mi spaventano»Lorenzo Bonicelli, 23 anni, studente modello di economia e giovane promessa della ginnastica artistica. Quando il 23 luglio alle Universiadi cade dagi anelli e si rompe il collo, l'Italia rimane col ... leggo.it Lesioni midollari: è stata inaugurata la nuova piscina dell’Unità Spinale dell’ospedale Niguarda di Milano. Presenti l’atleta Lorenzo Bonicelli, tedoforo alla Cerimonia delle Paralipiadi e la campionessa paralimpica di Nuoto ed ex atleta di Trampolino elastico. - facebook.com facebook Grande Lorenzo #Bonicelli porta la fiamma olimpica a @Paralympics #WinterOlympics @milanocortina26 @ospniguarda @Quirinale @CeciliaGasdia @arenadiverona @Coninews @VivMilano @Aldo_DiZa @EmilianoVerga @GiovannaDiTroia x.com