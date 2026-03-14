Il 14 marzo 2026, Giovanni Pagnacco rappresenta il gruppo Aldai-Federmanager, presentando una nuova prospettiva per le piccole e medie imprese della Lombardia. In questa occasione si evidenzia il ruolo crescente di donne e giovani come protagonisti nel settore imprenditoriale della regione, segnando un cambiamento importante nel panorama economico locale.

Il 14 marzo 2026, Giovanni Pagnacco guida il gruppo Aldai-Federmanager con una visione nuova per le PMI lombarde. Il si sposta su donne e giovani come motore di crescita economica e sociale. La Lombardia conta 4,5 milioni di occupati e un tasso di disoccupazione al 3,1%, ma nasconde fragilità strutturali. Le imprese faticano ad assumere mentre i talenti cercano all’estero migliori condizioni di vita e carriera. La Nuova Alleanza tra Manager e Proprietà. Giovanni Pagnacco ridefinisce il ruolo dell’associazione che rappresenta circa 15mila iscritti nel territorio lombardo. Non si tratta più solo di tutela legale o servizi amministrativi, ma di costruire un patto reale tra chi gestisce l’azienda e chi la possiede. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: donne e giovani, il nuovo motore delle PMI

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