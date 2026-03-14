Lombardia | 633 milioni e 9mila posti di lavoro grazie allo

In Lombardia, il turismo invernale coinvolge 5,5 milioni di sciatori che contribuiscono con oltre 633 milioni di euro di spesa diretta e circa 500 milioni di euro di indotto. Questo settore si traduce in circa 9.000 posti di lavoro, rendendo il comparto una componente fondamentale dell’economia regionale durante la stagione fredda. I dati riflettono l’intensa attività legata alle località sciistiche della zona.

Il turismo invernale lombardo rappresenta un motore economico vitale, sostenuto da 5,5 milioni di sciatori che generano oltre 633 milioni di euro di spesa diretta e mezzo miliardo di indotto. Questa realtà economica, gestita da 39 società di impianti di risalita, contrasta con le critiche ambientali, evidenziando come il settore garantisca quasi 9mila posti di lavoro, molti dei quali occupati da giovani e donne. I dati confermano che ogni euro investito nello sci produce un effetto moltiplicatore fino a otto euro sull’economia locale, sostenendo servizi essenziali per le comunità montane. Senza questa filiera, molte valli rischierebbero lo spopolamento immediato e la perdita di occupazione stabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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