Lombardia | 13 posti scade il 18 marzo

La Regione Lombardia ha aperto una selezione pubblica per 13 posti di istruttore, con scadenza il 18 marzo. Le posizioni riguardano principalmente attività di relazioni con il pubblico e servizi digitali. La procedura di candidatura è aperta a chi desidera lavorare in ambito amministrativo e tecnico, con specifiche funzioni di supporto e gestione dei servizi digitali.

La Regione Lombardia ha lanciato una selezione pubblica per assumere 13 istruttori addetti alle relazioni con il pubblico e ai servizi digitali. La scadenza per presentare la domanda è fissata per le ore 12:00 del 18 marzo 2026, offrendo un’opportunità concreta di ingresso nella pubblica amministrazione con contratto a tempo indeterminato. Questa iniziativa si distingue per l’accessibilità dei requisiti: è sufficiente possedere il diploma di scuola secondaria superiore per partecipare. I vincitori saranno destinati a lavorare nelle diverse sedi territoriali della Giunta regionale distribuite in tutta la regione, coprendo ruoli fondamentali nell’assistenza ai cittadini e nel supporto alla digitalizzazione dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia: 13 posti, scade il 18 marzo Articoli correlati Concorso Regione Lombardia, 13 posti per istruttori diplomati: scade il 18 marzoNuova opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione per chi è in possesso del diploma di scuola superiore. Leggi anche: Percorso Secondo ciclo sostegno: bando Indire scade 20 marzo 2026 ore 13, ecco tutti i posti nelle Università [LO SPECIALE] Concorso Regione Lombardia 2026 Tutto quello che riguarda Lombardia 13 posti scade il 18 marzo Discussioni sull' argomento Concorso Regione Lombardia, 13 posti per istruttori diplomati: scade il 18 marzo; Concorso Regione Lombardia Funzionari Giuridico-amministrativi 2026: 10 posti per laureati; Concorsi Lombardia - Bandi pubblici nella regione; Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: in alcune Università ancora possibile iscriversi per il 2025/26. Concorso Regione Lombardia, 13 posti per istruttori diplomati: scade il 18 marzoLa Regione Lombardia ha indetto un concorso per istruttori addetti alle pubbliche relazioni e al supporto per la digitalizzazione della PA ... quifinanza.it Lo sbarco in Lombardia #propagandalive Marco Makkox Dambrosio - facebook.com facebook Bastoni candidato per la massima onorificenza della Lombardia dopo la simulazione. Neanche i tre sceneggiatori di Boris avrebbero osato tanto x.com