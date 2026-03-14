Lola Young ha annunciato di aver iniziato a partecipare alle riunioni degli Alcolisti Anonimi, rivelando le cure seguite negli ultimi mesi. La cantante ha fatto questa confessione dopo l’episodio in cui si era accasciata sul palco dell’All Things Go Festival di Columbia. La notizia si aggiunge alle sue recenti difficoltà legate a un mancamento durante l’esibizione.

Lola Young ha rivelato le cure che sta affrontando negli ultimi mesi, a seguito dell’episodio accaduto sul palco dell ‘All Things Go Festival di Columbia, quando la popstar aveva un mancamento. La popstar britannica aveva annullato il tour ammettendo che sarebbe “stata via per un po ‘”, per poi apparire in pubblico nel periodo natalizio, in occasione di un evento organizzato da Lily Allen a Londra. L’artista è ritornata sul palco in occasione dei Grammy Awards lo scorso febbraio, quando si è esibita ed ha ritirato il premio per la Migliore Performance Pop per Messy. Intervistata da Rolling Stone, la Young ha rivelato di essersi ricoverata in una struttura olistica per due mesi e di aver iniziato a partecipare alle riunioni degli Alcolisti Anonimi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lola Young confessa: “Ho iniziato a partecipare alle riunioni degli Alcolisti Anonimi”

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