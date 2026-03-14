Nella mattinata di oggi, l’atmosfera a Milanello è quella di una serena determinazione. Il tecnico ha stabilito come obiettivo il raggiungimento di almeno 70 punti in campionato, con l’intenzione di ottenere il

Nella mattinata di oggi, l’atmosfera a Milanello è quella di una serena determinazione. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha archiviato con il consueto pragmatismo l’euforia del trionfo nel Derby della Madonnina, spostando l’asse dell’attenzione sulla complessa trasferta di domani sera all’ Olimpico contro la Lazio. Con il vantaggio sull’ Inter ridottosi virtualmente in attesa del match tra i nerazzurri e l’ Atalanta, il Milan si trova a un bivio stagionale: alimentare il sogno di una rimonta tricolore, che Allegri definisce possibile solo attraverso un crollo della capolista, o blindare definitivamente il piazzamento nella massima competizione europea. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - L’obiettivo di Allegri: il “mini scudo” dei 70 punti e l’incognita Lazio

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