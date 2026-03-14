Lo storico negozio di carni cavallo | Quella proposta di legge ci mette a rischio chiusura

Un negozio di carni di cavallo, attivo sul territorio da circa 70 anni, ha annunciato di trovarsi in difficoltà a causa di una proposta di legge chiamata “Brambilla”. Se questa legge dovesse essere approvata, vieterebbe la vendita e il consumo di carne equina, mettendo a rischio la continuità dell’attività commerciale. La notizia è stata comunicata dal proprietario dell’esercizio.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Una delle attività simbolo di Calolziocorte lancia una raccolta firme contro la nuova proposta normativa. Maurizio: "Una firma per salvare noi e altre attività familiari che lavorano con passione e sacrificio" “Dopo 70 anni di attività sul territorio, per la prima volta corriamo il rischio di chiudere. Il motivo? La nuova proposta di legge ‘Brambilla’ che, se approvata, vieterebbe la vendita e il consumo di carne equina su cui si basa la nostra attività”. A parlare è Maurizio Brini, contitolare del Centro... 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati L’assessora Manetti: “La proposta di legge Brambilla mette a rischio il Palio di Siena”La responsabile della cultura della giunta Giani: "Non si possono assumere decisioni che riguardano il patrimonio storico e culturale dei territori... Carne di cavallo vietata per legge, arriva la proposta: multe e carcere fino a 3 anniMangiare carne di cavallo potrebbe presto diventare un tabù: sul tavolo della commissione Ambiente del Senato sono arrivati due disegni di... Altri aggiornamenti su storico negozio Temi più discussi: Brandolisio, lo storico negozio di ceramiche chiude dopo 80 anni di attività: Nessuno si fa avanti; Lo storico negozio di carni cavallo: Quella proposta di legge ci mette a rischio chiusura; Raf Tappeti saluta il centro di Udine: lo storico negozio chiude dopo 50 anni; Chiuso Ribo' a Chieti: addio alla storica boutique sotto i portici. Gianfiore Colmanet, lo storico gestore del negozio di alimentari muore a 83 anni. «Punto di riferimento per la nostra comunità»SEREN DEL GRAPPA - Se n'è andato un pezzo di storia della comunità di Rasai. È morto dopo una malattia a 83 anni Gianfiore Colmanet, per tanti anni punto di ... ilgazzettino.it Stefano Morandin, lo storico commerciate: «Aprite i negozi in centro. La qualità batte la crisi»TREVISO - «Sono 68 anni che siamo qui, rappresentiamo la terza generazione alla guida di questo negozio, ormai diventato un'impresa. La crisi del centro storico? In ogni periodo ci ... ilgazzettino.it Negozio storico e negozio di eccellenza della città: al via l'iter per la costituzione dell'albo comunale - facebook.com facebook