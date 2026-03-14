Domani nella sala civica si terrà un incontro con lo scultore Dario Tazzioli, che condivide il suo metodo di lavoro ispirato al Rinascimento. Tazzioli spiega i passaggi della sua ricerca artistica e le tecniche che utilizza per realizzare le sue sculture. L’appuntamento offre l’opportunità di conoscere da vicino il suo processo creativo e il modo in cui interpreta l’arte tridimensionale.

Lo scultore Dario Tazzioli – che nel metodo di lavoro riprende l’impostazione del Rinascimento: centralità del disegno, lavoro diretto sul marmo, f studio filosofico, alchemico, archeologico della materia e controllo dell’intero processo creativo – racconta il suo lavoro d’artista nella conferenza ’Tradizione e sperimentazione, linguaggi, tecniche applicate’. L’appuntamento, a cura del Lions club Ariosto, è per le 17 di domani nella sala civica del municipio di Albinea. Ad intervistare lo scultore sarà la professoressa Mariagiuseppina Bo. Tazzioli, che abita nell’alta Val Dolo e che in passato ha suscistato l’interesse del National Geograpihic, realizza gli strumenti che utilizza, studiando trattati storici di scultura pittura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo scultore Dario Tazzioli racconta il suo lavoro di ricerca domani nella sala civica

Articoli correlati

La storia di Raffaele, il portalettere che racconta il suo lavoro in vignetteArriva da Aprilia la storia di Raffaele Pecci, portalettere di 46 anni che racconta il lavoro quotidiano attraverso vignette ironiche e scene di vita...

“Incontra Lavoro”: il Comune e Randstad insieme per sostenere i giovani nella ricerca di occupazioneAl Laboratorio Aperto Tiberio incontro gratuito promosso dal Comune con Randstad per offrire strumenti concreti nella ricerca attiva di lavoro.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dario Tazzioli

Temi più discussi: Lo scultore Dario Tazzioli racconta il suo lavoro di ricerca domani nella sala civica; Albinea: incontro con lo scultore Dario Tazzioli; Reggio Emila, rintracciato e arrestato un 49enne condannato per violenza sessuale su minore; Mimesi: il nuovo progetto espositivo del Museo diocesano.

Lo scultore Dario Tazzioli racconta il suo lavoro di ricerca domani nella sala civicaLo scultore Dario Tazzioli – che nel metodo di lavoro riprende l’impostazione del Rinascimento: centralità del disegno, lavoro diretto ... ilrestodelcarlino.it

Albinea: incontro con lo scultore Dario TazzioliTra tradizione e sperimentazione: linguaggi e tecniche applicate è il tema della conferenza-lezione che per iniziativa del Lions Club Albinea Ludovico ... redacon.it

DOMENICA 15 MARZO LA CONFERENZA DELLO SCULTORE DARIO TAZZIOLI Si intitola “Tra tradizione e sperimentazione. Linguaggi e tecniche applicate” la conferenza dello scultore Dario Tazzioli che si terrà domenica 15 marzo, alle ore 17, in sa - facebook.com facebook