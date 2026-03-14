Lo scrittore Gaetano Savatteri sarà presente domani alle 17 nella biblioteca comunale di Collazzone. L'evento fa parte della seconda edizione di

COLLAZZONE – Lo scrittore Gaetano Savatteri sarà ospite domani alle ore 17, della biblioteca comunale di Collazzone, tra i territori coinvolti nella seconda edizione di "Alibi. Dialoghi e narrazioni in giallo", il festival dedicato al mondo del giallo, del mistero e della narrazione d’inchiesta che si terrà dal 20 al 22 marzo tra Perugia, Corciano e Collazzone, con delle anteprime, una delle quali vedrà proprio a Collazzone l autore dei gialli ambientati in Sicilia. Il festival Alibi propone incontri, proiezioni e momenti di approfondimento con autori, studiosi e protagonisti della narrativa contemporanea, con uno sguardo particolare ai temi della società e alle fragilità delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo scrittore. Savatteri in Biblioteca

Articoli correlati

Nogara, nuovo appuntamento con “Ci vediamo in biblioteca”: ospite lo scrittore Enzo CominProsegue a Nogara la rassegna culturale “Ci vediamo in biblioteca”, giunta alla settima edizione e promossa dall’associazione Amiamo la Pianura –...

Gli scrittori si mobilitano per salvare la biblioteca di Niscemi, l'appello anche di Gaetano SavatteriIl giornalista e autore racalmutese: "Salvare persone, cose, affetti e memorie è essenziale per poter ricominciare.

Tutto quello che riguarda Lo scrittore Savatteri in Biblioteca

Discussioni sull' argomento Lo scrittore. Savatteri in Biblioteca; Golfo di Macari, parere negativo della Regione Sicilia sul progetto turistico: Non compatibile con la...; Una prima tra amici per raccontare Marilyn.

Gaetano Savatteri, 'Il Ponte sullo Stretto? Camilleri era a favore'Metti Gaetano Savatteri e Andrea Camilleri nella stessa stanza, poi chiedi loro di parlare di stazioni dei treni. Non è qualche strano esperimento: è una conversazione veramente accaduta tra i due ... ansa.it

Max Savatteri. SonHisako · Makai.. Projections OKULT Genova 2026... Grandissima giornata di formazione alla DANZA, grazie di cuore ai docenti,Maestri Lorella Formica/Ciro Venosa/Valentina-Fabrice,ed ovviamente al gruppo che ha partecipato... Grazie di - facebook.com facebook