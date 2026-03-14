Lo scrittore Savatteri a Collazzone per la seconda edizione di Alibi Dialoghi e narrazioni in giallo

Lo scrittore Gaetano Savatteri sarà presente domenica 15 marzo alle 17 alla biblioteca comunale di Collazzone. L'evento si inserisce nella seconda edizione di

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Lo scrittore Gaetano Savatteri sarà ospite domenica 15 marzo, alle ore 17.00, alla biblioteca comunale di Collazzone, fra i Comuni coinvolti nella seconda edizione di "Alibi. Dialoghi e narrazioni in giallo", il festival dedicato al mondo del giallo, del mistero e della narrazione d’inchiesta che si terrà dal 20 al 22 marzo tra Perugia, Corciano e Collazzone, con delle anteprime, una delle quali vedrà proprio a Collazzone l' autore dei gialli ambientati in Sicilia. C'è molta attesa per l' incontro con Savatteri,... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Lo scrittore. Savatteri in BibliotecaCOLLAZZONE – Lo scrittore Gaetano Savatteri sarà ospite domani alle ore 17, della biblioteca comunale di Collazzone, tra i territori coinvolti nella...

Leggi anche: Crime e mistero tra Perugia, Corciano e Collazzone. Carlo Lucarelli tra gli ospiti di Alibi

Festival Alibi 2026: il giallo colora Perugia con narrazioni e misteri

Contenuti e approfondimenti su Lo scrittore Savatteri a Collazzone per...

Temi più discussi: Lo scrittore. Savatteri in Biblioteca; Golfo di Macari, parere negativo della Regione Sicilia sul progetto turistico: Non compatibile con la...; Una prima tra amici per raccontare Marilyn; Lo scrittore Savatteri in Biblioteca.

Lo scrittore Savatteri a Collazzone per la seconda edizione di Alibi. Dialoghi e narrazioni in gialloLo scrittore Gaetano Savatteri sarà ospite domenica 15 marzo, alle ore 17.00, alla biblioteca comunale di Collazzone, fra i Comuni coinvolti nella seconda edizione di Alibi. Dialoghi e narrazioni in ... perugiatoday.it

Lo scrittore. Savatteri in bibliotecaCOLLAZZONE – Lo scrittore Gaetano Savatteri sarà ospite domani alle ore 17, della biblioteca comunale di Collazzone, tra i ... msn.com

Max Savatteri. SonHisako · Makai.. Projections OKULT Genova 2026... Grandissima giornata di formazione alla DANZA, grazie di cuore ai docenti,Maestri Lorella Formica/Ciro Venosa/Valentina-Fabrice,ed ovviamente al gruppo che ha partecipato... Grazie di - facebook.com facebook