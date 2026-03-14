Lo scrittore Savatteri a Collazzone per la seconda edizione di Alibi Dialoghi e narrazioni in giallo
Lo scrittore Gaetano Savatteri sarà presente domenica 15 marzo alle 17 alla biblioteca comunale di Collazzone. L'evento si inserisce nella seconda edizione di
"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Lo scrittore Gaetano Savatteri sarà ospite domenica 15 marzo, alle ore 17.00, alla biblioteca comunale di Collazzone, fra i Comuni coinvolti nella seconda edizione di "Alibi. Dialoghi e narrazioni in giallo", il festival dedicato al mondo del giallo, del mistero e della narrazione d’inchiesta che si terrà dal 20 al 22 marzo tra Perugia, Corciano e Collazzone, con delle anteprime, una delle quali vedrà proprio a Collazzone l' autore dei gialli ambientati in Sicilia. C'è molta attesa per l' incontro con Savatteri,... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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