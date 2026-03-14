Fernando Llorente ha commentato la situazione della Juventus, evidenziando che nelle ultime partite ci sono stati risultati influenzati da decisioni arbitrali sfavorevoli. Ha inoltre espresso la sua opinione su Dusan Vlahovic, senza entrare in dettagli specifici. L’ex giocatore ha anche parlato del suo trasferimento in bianconero, condividendo alcune impressioni sulla sua esperienza nella squadra.

Fernando Llorente ha parlato della Juventus, di Dusan Vlahovic e anche del suo arrivo in bianconero. Vediamo che cosa ha detto. Fernando Llorente ha rilasciato una lunga intervista a Sky Calcio Unplugged. Di seguito le sue parole.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! SU FABREGAS – «Abbiamo vissuto tante belle cose insieme, abbiamo vinto insieme. È un ragazzo a cui voglio molto bene, sono contento per lui perché sta facendo una grande stagione con il Como. Era un giocatore speciale, molto intelligente in campo. Uno che poteva fare l’allenatore? Sì, certo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Llorente difende la Juve: «Ci sono stati dei risultati con decisioni arbitrali contro nell’ultimo periodo in campionato. Su Vlahovic penso questo»

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