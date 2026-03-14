Livraghi torna | 1420 euro per scappare dalla Thailandia

Alessandro Livraghi, personal trainer di Lodi, è tornato in Italia dopo essere stato bloccato in Thailandia a causa del conflitto in corso nel paese. La sua partenza è avvenuta con un rimborso di 1420 euro, cifra che ha coperto le spese di ritorno. Livraghi ha lasciato la Thailandia e ora si trova di nuovo in Italia.

La certezza del rientro è finalmente arrivata per Alessandro Livraghi, il personal trainer di Lodi bloccato in Thailandia a causa del conflitto in corso. Dopo giorni di attese e tentativi falliti, il lodigiano ha acquistato i biglietti per un volo con scalo a Hong Kong che lo porterà a Milano Malpensa la mattina del 20 marzo. Il costo del biglietto è stato di 1420 euro, una cifra elevata ma necessaria per garantire l’uscita dalla crisi dei collegamenti aerei. La partenza da Bangkok è fissata per il 19 marzo alle 16.55, con un viaggio totale di circa 19 ore che include il recupero del fuso orario. Dalla paralisi alla soluzione: la cronologia del rientro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Livraghi torna: 1420 euro per scappare dalla Thailandia Articoli correlati Leggi anche: Biglietti trovati e acquistati: Alessandro Livraghi bloccato in Thailandia tornerà il 20 marzo Alessandro Livraghi, bloccato in Thailandia per la guerra: “Dovrei partire domenica, ma nessuno ha certezze”Lodi, 11 marzo 2026 – Restano l’incertezza e l’attesa per Alessandro Livraghi di Lodi, 61 anni, personal trainer, il bloccato in Thailandia a causa...