La Pielle Livorno si sta preparando a sfidare Vigevano nelle semifinali di Coppa Italia, un match che potrebbe portare la squadra alle Final Four. La partita si gioca a Livorno e si tratta di un passaggio importante nel percorso del torneo. La sfida tra le due formazioni è stata programmata per determinare chi avanzerà alla fase successiva della competizione.

La Pielle Livorno si prepara ad affrontare la Vigevano nel palcoscenico delle semifinali di Coppa Italia, con l’obiettivo storico di raggiungere le Final Four. La sfida è fissata per questo sabato 14 marzo alle 17.15, in uno scontro che mette a confronto due filosofie di gioco distinte e una storia sportiva radicata nel territorio livornese. Il capitano Matti Venucci ha delineato un quadro preciso dell’avversario, descrivendo una squadra giovane e dinamica capace di alzare il ritmo della gara. L’analisi tattica punta sulla necessità di mantenere la lucidità per non cadere nella trappola difensiva dei lombardi, che eccellono nel trasformare ogni recupero in transizione offensiva immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno-Vigevano: la sfida per le Final Four di Coppa Italia

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