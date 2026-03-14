Domenica 15 marzo 2026 alle 17:30 si gioca Liverpool-Tottenham. La partita vede due squadre pronte a sfidarsi, con il Tottenham che potrebbe esonerare Igor Tudor in caso di sconfitta. I bookmaker indicano questa possibilità come molto probabile, e le formazioni sono ancora in fase di definizione. La sfida si prospetta decisiva per le rispettive stagioni.

Si dice che la dirigenza del Tottenham esonererà Igor Tudor in caso di sconfitta contro il Liverpool, eventualità nettamente favorita per i bookmaker. Nessun allenatore nella storia del club londinese aveva mai perso le prime quattro partite. La situazione che ha ereditato l’ex tecnico della Juve era un disastro, ma il suo compito era quello. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liverpool-Tottenham (domenica 15 marzo 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

Articoli correlati

Friburgo-Union Berlin (domenica 15 marzo 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiTra Friburgo e Union Berlin è gara frappone una squadra attesa da una rimonta in Europa League e un’altra che dopo aver dormito sonni tranquilli per...

Leggi anche: Tottenham-Arsenal (domenica 22 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

Tutti gli aggiornamenti su Liverpool Tottenham domenica 15 marzo...

Temi più discussi: Scopri il programma ufficiale della partita Liverpool-Tottenham; Premier 'azzoppata' in Europa, spicca Liverpool-Tottenham; Champions, andata ottavi: cadono Liverpool e Tottenham, Yamal salva il Barcellona; Anteprima Liverpool-Spurs: Tudor senza 12 giocatori come Romero, Palhinha escluso.

Liverpool-Tottenham: dove vedere il match di Premier League in TV e in streamingLa sfida tra Liverpool FC e Tottenham Hotspur rappresenta uno dei match più delicati della giornata di Premier League. Le due squadre arrivano alla gara con situazioni complicate e una stagione finora ... tag24.it

Pronostico Liverpool vs Tottenham – 15 Marzo 2026Nel cuore del Premier League, si gioca il 15 Marzo 2026 alle 17:30 ad Anfield la sfida tra Liverpool e Tottenham. L’atmosfera sarà intensa, con i Reds pronti ... news-sports.it