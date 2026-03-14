Domenica 15 marzo 2026 alle 17:30 si gioca la partita tra Liverpool e Tottenham. Le formazioni sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano una netta preferenza per i Reds. Secondo le ultime previsioni, in caso di sconfitta contro il Liverpool, la dirigenza del Tottenham potrebbe esonerare l’allenatore Igor Tudor.

Si dice che la dirigenza del Tottenham esonererà Igor Tudor in caso di sconfitta contro il Liverpool, eventualità nettamente favorita per i bookmaker. Nessun allenatore nella storia del club londinese aveva mai perso le prime quattro partite. La situazione che ha ereditato l’ex tecnico della Juve era un disastro, ma il suo compito era quello. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liverpool-Tottenham (domenica 15 marzo 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Larga vittoria per i Reds?

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Una selezione di notizie su Liverpool Tottenham domenica 15 marzo...

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