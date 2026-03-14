LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | parte Ben Healy Scatto di Pellizzari

Oggi si corre la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 con Ben Healy in partenza e Pellizzari che lancia uno scatto. La corsa è in pieno svolgimento e nel gruppo principale si susseguono diversi tentativi di fuga. La diretta è aggiornata continuamente con le azioni più importanti, mentre le squadre cercano di controllare gli attacchi e di prepararsi alle fasi decisive della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 15:30 Si susseguono gli scatti in testa al gruppo. Insiste Storer, lo segue Roglic. 15:29 Scatto secco di Pellizzari! Reagisce Del Toro. 15:27 Si pianta van Aert, parte Ben Healy. 15:26 Tre chilometri alla fine. 15:26 Il belga tenta di anticipare il gruppo prima della salita. 15:25 Allungo di Wout van Aert. 15:24 Sono in tanti a poter provare la stoccata decisiva. 15:23 Del Toro guida la classifica con 23” su Pellizzari e 34” su Jorgenson. 15:21 Il gruppo si avvicina all’attacco della salita e torna compatto dopo aver recuperato i fuggitivi. 15:19 Otto chilometri alla conclusione della tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte Ben Healy. Scatto di Pellizzari Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Hatherly sempre in testa, tra poco PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: duello Del Toro-Pellizzari per la classifica generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della... Contenuti utili per approfondire LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-Mombaroccio. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fasi finali di gara. Sta per iniziare la battagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 15:23 Del Toro guida la classifica con 23'' su Pellizzari e 34'' ... oasport.it Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it Domenica c’è la Tirreno-Adriatico, attenzione ai divieti di sosta e alle modifiche alla circolazione - facebook.com facebook The jerseys after Stage 5 Isaac del Toro (UAD) - @socageplatforms Mathieu van der Poel (APT) - @ITAtradeagency Diego Sevilla (PTV) - #trenitaliaregionale Isaac del Toro (UAD) - @CA_Ita #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com