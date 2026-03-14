LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la corsa sta per entrare nel momento decisivo

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con la corsa che sta per entrare nel momento decisivo. La diretta mostra Timo Kielich del Team Visma | Lease a Bike impegnato nel tentativo di raggiungere il duo di testa. Al momento, i ciclisti sono in fase di corsa, con le posizioni che potrebbero cambiare nelle prossime fasi. La gara prosegue senza soste significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 14:03 Timo Kielich del Team Visma Lease a Bike prova a riportarsi sul duo di testa. 14:00 Mancano 60 chilometri alla fine. 13.58 Afonso Braz e Mühlberger hanno leggermente allungato sul resto della fuga. 13.57 Gli attaccanti sono nuovamente sulla salita di Camerino. 13.56 Ancora 1’30” il vantaggio dei battistrada. 13.53 Storer sta ora aiutando Alaphilippe in testa al gruppo. 13.50 Tra circa 4 chilometri si ricomincerà a salire verso Camerino. 13.48 Sempre sette i fuggitivi: Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team), Vincenzo Albanese (EF Education EasyPost), Clément Braz Afonso (Groupama – FDJ United), Walter Calzoni (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

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