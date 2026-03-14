Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 con la salita di Sassotetto, che inizia poco dopo la metà del percorso. Sette corridori sono al comando, mentre la salita si distingue per le pendenze superiori al 10% nella prima parte. La gara è aggiornata in diretta, con particolare attenzione alla fase finale della tappa. La corsa continua con i ciclisti impegnati in questa difficile salita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 12.10 La salita di sassotetto è molto dura nella prima parte con pendenze sopra il 10%. A 5 km dalla vetta ci saranno mille metri dove la strada spianerà e ad un certo punto scenderà addirittura, prima degli ultimi 4 km ancora impegnativi con punte del 15%. 12.07 Con 38 vittorie professionistiche Filippo Ganna è il corridore più vincente della fuga. 12.04 Anche il Giro d’Italia è passato da Sassotetto, senza, però, mai arrivarci. Delle tre volte in cui è stata affrontata questa salita l’ultima risale all’anno scorso, nella tappa Giulianova-Castelraimondo vinta da Luke Plapp. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita di Sassotetto, sette corridori al comando

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