LIVE Short track Mondiali 2026 in DIRETTA | azzurri a caccia di medaglie

Benvenuti alla seconda giornata dei Mondiali di short track 2026 che si svolgono a Montreal, in Canada. In questa sessione si stanno disputando le gare a cui partecipano gli atleti italiani, attivi nella caccia alle medaglie. La diretta copre le competizioni in corso e fornisce aggiornamenti sugli eventi dello spettacolare campionato mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata giornata dei Mondiali di short track 2026 in programma a Montreal in Canada. Dopo una prima giornata dedicata alle batterie e ai turni preliminari, i Mondiali di short track di Montréal entrano nel vivo con la seconda giornata di gare, quella che inizierà ad assegnare le prime medaglie della rassegna iridata. Sul ghiaccio della Maurice Richard Arena, sabato 14 marzo il programma si preannuncia particolarmente intenso, con finali e semifinali nelle principali specialità e con l’Italia che si presenta all’appuntamento forte di un avvio molto positivo nelle qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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