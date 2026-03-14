Durante i Mondiali di short track 2026, Nadalini ha conquistato la finale nei 1500 metri, mentre Confortola ha ottenuto il bronzo nei 1000 metri femminili. Nel corso delle competizioni, un atleta canadese è caduto sia nei 500 metri che nei 1500, subendo due delusioni consecutive. La diretta segue gli aggiornamenti in tempo reale, con i risultati delle gare e le performance degli atleti in gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 Niente da fare per il canadese che cade anche nei 500 dopo la delusione dei 1500 ma possiamo esultare, Nadalini è in finale per ripetersi dopo l’argento di oggi. 20.57 CADE DANDJINOU! La batteria è vinta da Desmet, con Nadalini che passa come secondo. Niente da fare per Sighel che chiude al quarto posto. 20.56 Nadalini e Sighel sono rispettivamente quarto e quinto. Serve una svolta fin da subito. 20.55 Ci siamo, sta per partire la prima semifinale! 20.51 Programma di oggi che ha subito qualche ritardo. Tuttavia, siamo sempre più vicini alle semifinali dei 500 metri. 20.47 Seconda batteria, invece, con Dubois, Heo, Pigeon, Akar e Van ‘T Wout. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: argento Nadalini nei 1500, Confortola vince il bronzo nei 1000 femminili

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