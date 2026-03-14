LIVE Sci di fondo 50 km Oslo 2026 in DIRETTA | vincono Karlsson ed Hedegart grande gara di Carollo

Nella gara di sci di fondo di Oslo, lungo 50 km, Karlsson e Hedegart si sono aggiudicati le vittorie, mentre Carollo ha offerto una prestazione significativa. La competizione si è conclusa con le ultime fasi della gara, trasmessa in diretta. La gara di Oslo rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione di Coppa del Mondo in Europa. La diretta si è chiusa al termine della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO Si chiude qui la DIRETTA LIVE delle 50 chilometri di Oslo-Holmenkollen (NOR) che chiudono la stagione, quantomeno in Europa, di Coppa del Mondo di sci di fondo. Si chiuderà da Lake Placid il prossimo weekend, un saluto sportivo! 12:57 Bella giornata di gare a Oslo, con l’italia che porta a casa un bellissimo 14° posto di Martino Carollo! 12:56 CLASSIFICA 50Km OSLO-HOLMENKOLLEN DONNE: Frida Karlsson (SWE). Linn Svahn (SWE). Jonna Sundling (SWE). 37. Caterina Ganz (ITA) Impresa titanica di Linn Svahn che, nella tecnica meno congeniale giunge in seconda posizione battendo addirittura la più esperta Jonna Sundling. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di Carollo Articoli correlati LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: Einar Hedegart si consacra! Carollo superCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO 12:12 Unica italiana impegnata nella 50 km femminile Ganz. LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: Karlsson in fuga tra le donne, Hedegart si consacraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO Mancano 9 chilometri alla fine! 12:28 Per la seconda piazza Groetting,... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sci di fondo 50 km Oslo 2026 in... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: Klaebo è un mostro, Korostelev riporta la Russia sul podio. Enorme Italia!; Laura Pirovano trionfa in discesa in Val di Fassa; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen; LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: una delle gare più iconiche e attese. Assente Klaebo. LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di CarolloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO 12:25 E quindi Karlsson si avvia verso la vittoria a 13 chilometri dalla fine. oasport.it Sci di fondo oggi in tv, 50 km tl Oslo 2026: orario, programma, streamingSarà una 50 km particolare, quella che avrà luogo a Oslo Holmenkollen. Il ritorno della gara più iconica dello sci di fondo mondiale andrà in scena ... oasport.it Sci di fondo – Che riconoscimento per Federico Pellegrino: il Re di Norvegia gli consegna la Medaglia di Holmenkollen! - facebook.com facebook