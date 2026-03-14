LIVE Sci di fondo 50 km Oslo 2026 in DIRETTA | Karlsson in fuga tra le donne Hedegart si consacra

In diretta da Oslo, si sta disputando la gara di sci di fondo sui 50 chilometri in vista delle Olimpiadi 2026. Tra le donne, Karlsson si trova in fuga, mentre Hedegart si sta affermando come protagonista. A circa nove chilometri dalla conclusione, Johannes Høsflot Klæbo si trova in testa tra gli uomini, con una lotta serrata per le altre posizioni che vede coinvolti diversi atleti tra cui Groetting, Svahn, Weng, Sundling e Sanness, con Diggins ancora in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO Mancano 9 chilometri alla fine! 12:28 Per la seconda piazza Groetting, Svahn, Weng, Sundling e Sanness con Diggins al gancio. 12:26 Groetting che a breve sarà riassorbita dalle inseguitrici. Attenzione a Svahn per la volata per il secondo posto, se restasse con Sundling, Weng e Sanness. Diggins sembra reagire! 12:25 E quindi Karlsson si avvia verso la vittoria a 13 chilometri dalla fine. 12:22 Anche per Diggins, ricordiamo, è l’ultima 50 chilometri di Oslo della carriera. Lei che si ritirerà a Lake Placid (USA) di fronte al pubblico di casa prossima settimana da vincitrice della Sfera di Cristallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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