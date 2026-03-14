La gara di sci di fondo sui 50 km a Oslo 2026 è iniziata anche per le donne, con molti atleti in lotta per le posizioni di vertice. Tra gli uomini, Pellegrino si trova in una posizione che potrebbe già garantirgli un buon piazzamento nella classifica generale. La competizione è in corso e gli aggiornamenti arrivano in tempo reale, mentre si attende l’esito delle ultime fasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO 10:50 Gara femminile molto incerta. Karlsson favorita d’obbligo, Andeon campionessa olimpica, Weng vuole provarci! 10:48 Gruppo maschile che si è leggermente sfilacciato, con qualche atleta che pare perdere qualche metro. Sarà dovuto allo scatto di Pellegrino? 10:47 Ancora Pellegrino! Li ha vinti tutti lui! Sono 45 punti conquistati negli sprint intermedi, e allora c’è quasi l’ufficialità di chiudere 3° la Coppa del Mondo! INIZIATA LA 50km FEMMINILE! 10:43 Al 18.8km restano in 55. Gli azzurri si fanno vedere nelle prime posizioni. Gara ancora eterna. 10:40 Restano in... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: iniziata anche la gara femminile, Pellegrino mette in ghiaccio il podio nella Generale!

Articoli correlati

LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: Pellegrino mette in ghiaccio il podio nella Generale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO 10:32 Ricordiamo inoltre che Elia Barp oggi scavalcherà l’assente Gus...

LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: iniziata la gara maschile, alle 10:45 le donne!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO 10:08 Non si vede il norvegese imbattibile (forse Nyenget?), c’è...

Una selezione di notizie su LIVE Sci di fondo 50 km Oslo 2026 in...

Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: Klaebo è un mostro, Korostelev riporta la Russia sul podio. Enorme Italia!; Laura Pirovano trionfa in discesa in Val di Fassa; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen; LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: una delle gare più iconiche e attese. Assente Klaebo.

LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: una delle gare più iconiche e attese. Assente KlaeboCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HOESFLOT KLAEBO Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mitica 50 ... oasport.it

SCI DI FONDO / Tricolori U14 di Passo Cereda: Gioele Pellegrino ai piedi del podio nella gimkanaBuone prove per gli atleti cuneesi di Entracque Alpi Marittime e Valle Stura nella prima giornata dei Campionati Italiani ... targatocn.it

Sci di fondo – Che riconoscimento per Federico Pellegrino: il Re di Norvegia gli consegna la Medaglia di Holmenkollen! - facebook.com facebook