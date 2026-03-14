LIVE Sci di fondo 50 km Oslo 2026 in DIRETTA | Andersen in fuga ma i norvegesi non ci stanno!

Durante la gara di sci di fondo di 50 km a Oslo 2026, Andersen si trova in fuga, mentre i norvegesi cercano di recuperare terreno. Alle 11:32, si segnala che Andersen mantiene circa 15 secondi di vantaggio sul gruppo di inseguitori. Johannes Høsflot Klæbo è tra i principali protagonisti che cercano di ridurre il gap. La corsa prosegue con intensità e tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO 11:32 Andersen mantiene quei 15? scarsi sul gruppo inseguitore. Adesso può impostare una 10km ad intervalli, il format in cui ha più volte vinto in Coppa. 11:30 Si stacca Slind nella gara femminile: restano in 23. 11:28 Restano in 8 per la vittoria: Andersen ha ancora 14? di margine. Poi ci sono tutti i norvegesi con Lovera e Korostelev. 11.26 Intanto nella gara femminile restano in 24 dopo 15.1 chilometri. 11:25 Addirittura Einar Hedegart, lo specialista delle 10 a skating di incarica dell’inseguimento. 11:23 Si staccano dalle code del gruppo inseguitore purtroppo Carollo e Graz. 🔗 Leggi su Oasport.it

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