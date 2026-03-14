Sul pendio di Courchevel si sta svolgendo la gara di SuperG maschile, con Giovanni Franzoni che si presenta tra i favoriti. La startlist mostra i pettorali di partenza, mentre gli appassionati seguono la diretta live per aggiornamenti in tempo reale. Alle 10 si corre anche il gigante femminile di Are, con le atlete pronte a scendere in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI ARE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DEI MONDIALI JUNIORES ALLE 9.00 E ALLE 12.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo SuperG di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. Dopo lo spettacolo della discesa libera, Courchevel torna protagonista con il primo dei due superG in programma nel weekend. La gara di oggi, sabato 14 marzo (ore 11.00), rappresenta il recupero della prova cancellata a Garmisch-Partenkirchen e si disputa sulla pista Eclipse, la stessa che ieri ha incoronato Vincent Kriechmayr vincitore della discesa davanti all’azzurro Giovanni Franzoni e allo svizzero Marco Odermatt. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni sogna la vittoria. La startlist

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FENOMENO FRANZONI! Anche Odermatt é dietro, si sogna la vittoria!

LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni cerca la stoccataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo SuperG di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo...

Tutto quello che riguarda SuperG Courchevel

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni cerca la stoccata; SuperG in Val di Fassa: trionfo Curtoni, 3^ Zenere; Primo superG maschile Courchevel 2026, start list e programmazione tv e streaming; Coppa del Mondo sci alpino Courchevel 2026: programma, orari, tv, streaming. Discesa e 2 superG per gli uomini.

LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni sogna la vittoria. La startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo SuperG di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo ... oasport.it

A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Are e SuperG Courchevel, tv, streamingGli uomini si cimentano ancora con il brivido della velocità, mentre le donne concedono nuovamente spazio alle discipline tecniche. La Coppa del Mondo di ... oasport.it

domani mattina 5 ore non stop di sci dalle 9 alle 14 tra mondiali jr, gigante femminile di are e supergigante maschile di courchevel x.com

Cambio di programma a Courchevel a causa del meteo e così domani sarà la discesa libera ad aprire la tre giorni di gare degli uomini jet sulle nevi francesi, il tutto completato da due superG sabato e domenica. Torna così in pista per l'Italia il sempre più attes - facebook.com facebook