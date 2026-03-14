LIVE Sci alpino SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA | gara cancellata causa maltempo Le previsioni per domani

La gara di SuperG di Courchevel 2026 è stata annullata a causa delle condizioni meteo avverse. La cancellazione è stata comunicata in mattinata e non sono state disputate le qualifiche o le prove. Restano in programma aggiornamenti sulle altre competizioni in programma, tra cui il gigante femminile di Are previsto alle 10. La diretta streaming è aggiornata con i pettorali di partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI ARE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DEI MONDIALI JUNIORES ALLE 9.00 E ALLE 12.00 10.10 Adesso è ufficiale la cancellazione della gara odierna causa maltempo. Le previsioni meteo sembrano più incoraggianti verso la giornata di domani, quindi potrebbe svolgersi regolarmente quantomeno il superG domenicale a Courchevel. 9.15 Buongiorno amici di OA Sport. Nevica tanto a Courchevel, gara a rischio cancellazione. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo SuperG di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: gara cancellata causa maltempo. Le previsioni per domani Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: gara a rischio cancellazione LIVE Sci alpino, superG Garmisch 2026 in DIRETTA: gara cancellata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 10. Contenuti utili per approfondire SuperG Courchevel Temi più discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Are e SuperG Courchevel, startlist, streaming; SuperG in Val di Fassa: trionfo Curtoni, 3^ Zenere; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; Sci Alpino oggi in TV, dove vedere il Gigante di Are e la discesa di Courchevel: orari e programma. LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: gara a rischio cancellazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI ARE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Are e SuperG Courchevel, startlist, streamingGli uomini si cimentano ancora con il brivido della velocità, mentre le donne concedono nuovamente spazio alle discipline tecniche. La Coppa del Mondo di ... oasport.it TRIPLETTA Non uno, non due… ma ben TRE appuntamenti di sci alpino da seguire! ore 10, prima manche gigante femminile, Åre ore 11, superG maschile, Courchevel ore 13, seconda manche gigante femminile, Åre La Coppa del Mondo è agl - facebook.com facebook domani mattina 5 ore non stop di sci dalle 9 alle 14 tra mondiali jr, gigante femminile di are e supergigante maschile di courchevel x.com