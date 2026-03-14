LIVE Sci alpino SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA | gara a rischio cancellazione

Inizia la gara di SuperG di Courchevel 2026, valida per le competizioni di sci alpino, con i pettorali di partenza già assegnati e disponibili online. La diretta della competizione è in corso, mentre si attende una possibile cancellazione dell'evento a causa di problematiche non specificate. Alle 10 si svolgerà anche il gigante femminile di Are, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DEI MONDIALI JUNIORES ALLE 9.00 E ALLE 12.00 9.15 Buongiorno amici di OA Sport. Nevica tanto a Courchevel, gara a rischio cancellazione. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo SuperG di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. Dopo lo spettacolo della discesa libera, Courchevel torna protagonista con il primo dei due superG in programma nel weekend. La gara di oggi, sabato 14 marzo (ore 11.00), rappresenta il recupero della prova cancellata a Garmisch-Partenkirchen e si disputa sulla pista Eclipse, la stessa che ieri ha incoronato Vincent Kriechmayr vincitore della discesa davanti all’azzurro Giovanni Franzoni e allo svizzero Marco Odermatt. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Una raccolta di contenuti su SuperG Courchevel

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domani mattina 5 ore non stop di sci dalle 9 alle 14 tra mondiali jr, gigante femminile di are e supergigante maschile di courchevel x.com

Cambio di programma a Courchevel a causa del meteo e così domani sarà la discesa libera ad aprire la tre giorni di gare degli uomini jet sulle nevi francesi, il tutto completato da due superG sabato e domenica. Torna così in pista per l'Italia il sempre più attes - facebook.com facebook