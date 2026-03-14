LIVE Sci alpino SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA | Franzoni cerca la stoccata

Benvenuti alla diretta del primo SuperG maschile di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. La gara si sta svolgendo in Francia e vede in pista diversi sciatori di alto livello. Durante la discesa, Franzoni si sta distinguendo cercando di migliorare il suo tempo e di posizionarsi tra i primi. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo SuperG di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. Dopo lo spettacolo della discesa libera, Courchevel torna protagonista con il primo dei due superG in programma nel weekend. La gara di oggi, sabato 14 marzo (ore 11.00), rappresenta il recupero della prova cancellata a Garmisch-Partenkirchen e si disputa sulla pista Eclipse, la stessa che ieri ha incoronato Vincent Kriechmayr vincitore della discesa davanti all’azzurro Giovanni Franzoni e allo svizzero Marco Odermatt. Domani la località francese ospiterà poi il secondo superG consecutivo, completando un weekend decisivo per la corsa alla sfera di cristallo della disciplina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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domani mattina 5 ore non stop di sci dalle 9 alle 14 tra mondiali jr, gigante femminile di are e supergigante maschile di courchevel x.com

Cambio di programma a Courchevel a causa del meteo e così domani sarà la discesa libera ad aprire la tre giorni di gare degli uomini jet sulle nevi francesi, il tutto completato da due superG sabato e domenica. Torna così in pista per l'Italia il sempre più attes - facebook.com facebook