Al Mondiale juniores di sci alpino, si sta disputando il secondo round dello slalom femminile. La tedesca, al momento, si trova a 36 centesimi dalla leader, che è ancora in testa alla classifica. La gara prosegue con le atlete che cercano di migliorare i tempi e si preparano all’ultima parte della manche. Gli spettatori sono in attesa di vedere le performance di Bieler e Trocker.

12.02 Secondo posto per Reischl a 8 decimi da Srobova, che ha trovato una manche discreta in cui è riuscita a mantenere un buon ritmo e potrebbe permetterle di recuperare qualche posizione 12.01 Srobova chiude la gara in 1:57.47 con un tempo di manche di 55.60 11.58 La seconda manche è stata tracciata dal tecnico ceco Ivan Ilanovsky 11.55 Per l’Italia occhi puntati anche su Tatum Bieler. La ventenne italiana va a caccia di un’altra top 10 dopo aver conquistato uno splendido bronzo in gigante. L’azzurra ha chiuso la prima manche al decimo posto e potrà andare all’attacco per recuperare posizioni. 11.52 Curiosità per vedere l’atteggiamento di Trocker. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche, attesa per Bieler e Trocker

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