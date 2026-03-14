Durante il Mondiale juniores di sci alpino, si svolge il slalom femminile con diverse atlete in gara. La tedesca, che aveva un vantaggio di 8 decimi all'intermedio, ha perso terreno. Poco dopo, è stata eliminata l’atleta che l’aveva preceduta, mentre si attende il risultato di Trocker. La gara continua con le concorrenti ancora in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29 Perde qualcosa la tedesca che all’intermedio ha 8 decimi di vantaggio 12.28 Partita Luisa Illig (-0.97) 12.28 Fuori Landstroem! La svedese stava facendo una grande manche ma è stata tratta in inganno da un solco presente nel ripido finale. 12.27 Incrementa la svedese che all’intermedio ha 87 centesimi di vantaggio. 12.27 Partita Moa Landstroem (-0.79) 12.26 Brutto errore nella parte alta della svedese che resta nel tracciato ma è costretta a fermarsi e perdere molta velocità. Nordberg all’arrivo è settima a 1.12. 12.26 Partita Esther Nordberg (-0.40) 12.25 Terzo tempo per la tedesca che chiude a 46 centesimi da Kanto, che continua a guadagnare posizioni grazie al grande ritmo trovato nella seconda metà di prova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: fuori Bieler, attesa per Trocker

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