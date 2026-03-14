Nella giornata di oggi si svolgono diverse gare di sci alpino, tra cui il gigante di Are 2026, con Rast in testa e Della Mea lontana dalla vetta. Sono attese le performance di Goggia e delle altre atlete italiane, mentre nel corso della mattinata si tengono anche le competizioni di superg maschile e slalom femminile juniores. Le gare sono trasmesse in diretta con aggiornamenti sui pettorali di partenza.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DEI MONDIALI JUNIORES ALLE 9.00 E ALLE 12.00 10.30: Goggia all’intermedio ha 98 centesimi di ritardo 10.29: incide tanto su ogni curva la statunitense O Brien che accumula un ritardo di 3?08 che significa undicesima posizione. Ora Sofia Goggia 10.28. Tante difficoltà nella parte finale per la canadese Richardson che è reduce da influenza e paga dazio dal punto di vista fisico: undicesima a 3?26. Ora O Brien 10.27: Richardson è in ritardo di 1?56 all’intermedio 10.26: Altra atlete in difficoltà in questo momento, la tedesca Duerr che chiude con un ritardo di 2?77 ed è decima alle spalle di Della mea che è nona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: guida Rast, lontana Della Mea. Attesa per Goggia e le altre azzurre

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