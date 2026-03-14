LIVE Sci alpino Gigante Are 2026 in DIRETTA | Della Mea per un acuto torna Pirovano La startlist

In diretta, lo sci alpino presenta oggi il gigante di Are 2026, con Della Mea in cerca di un risultato importante e il ritorno di Pirovano sulla pista. Alle 11.00 si tiene anche la gara di supergigante maschile, mentre alle 9 si svolge lo slalom femminile dei Mondiali juniores. La startlist è disponibile per gli aggiornamenti in tempo reale.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DEI MONDIALI JUNIORES ALLE 9.00 E ALLE 12.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile in programma ad Are (Svezia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 52 atlete da 14 Paesi. Seconda manche alle 13.00. In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 52 partenti della prima run: Lara Della Mea scatterà con l’8, Sofia Goggia col 15, Asja Zenere col 20, Laura Pirovano col 31, Ilaria Ghisalberti col 32, Laura Steinmair col 35, Sophie Mathiou col 37 ed Alice Pazzaglia col 40. 🔗 Leggi su Oasport.it

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