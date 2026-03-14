LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | percorso stravolto partenza alle 13.50

Oggi si svolge la tappa di Parigi-Nizza 2026 con partenza alle 13.50 e percorso modificato rispetto al previsto. La corsa è in diretta e sarà possibile aggiornarsi sulla situazione in tempo reale attraverso la piattaforma dedicata, che fornisce continui aggiornamenti sulla gara. La manifestazione coinvolge numerosi ciclisti professionisti e si svolge lungo un tracciato che è stato completamente rivisto rispetto alle edizioni precedenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 15.00 CAMBIO DI PERCORSO E DI ORARIO ALLA PARIGI NIZZA 13:42 Ben 10 corridori hanno preferito alzare bandiera bianca ed evitare freddo e pioggia. Non partiranno Tim van Dijke (Red Bull – BORA- hansgrohe), Arndt (Bahrain – Victorious), Kanter (XDS Astana Team), Kelemen (Tudor Pro Cycling Team), Roosen (Team Picnic PostNL), Van den Berg (EF Education EasyPost), Bystrom (Uno-X-Mobility), De Gendt (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Frison (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Turgis (TotalEnergies) e Menten (Lotto Intermarchè). 13:39 Tappa stravolta con le salite cancellate del tutto e soltanto 47 km da percorrere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso stravolto, partenza alle 13.50 Articoli correlati LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nuove modifiche al percorso, cambia l’orario di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 15. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vento e pioggia, la corsa esplode in partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. Contenuti e approfondimenti su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in... Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; DIRETTA Parigi-Nizza 2026 LIVE, Terza Tappa; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard concede il bis facendo il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. Grazie per aver ... oasport.it LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso stravolto, partenza alle 13.50CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 15.00 CAMBIO DI PERCORSO E DI ORARIO ALLA ... oasport.it Parigi-Nizza: la 7a tappa è stata accorciata di 18 km per neve; niente arrivo a 1600 m ad Auron, con il traguardo che è abbassato a Isola x.com Assolo di Harold Martin Tejada nella sesta tappa della Parigi-Nizza - facebook.com facebook