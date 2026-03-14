LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | percorso stravolto iniziata la tappa

Oggi si svolge in diretta la tappa di Parigi-Nizza 2026, con il percorso che è stato modificato rispetto alla programmazione iniziale. La corsa è partita e la gara è in corso, mentre gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato. La tappa è iniziata alle 15 e si sta svolgendo secondo il nuovo tracciato stabilito dagli organizzatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 15.00 CAMBIO DI PERCORSO E DI ORARIO ALLA PARIGI NIZZA 14:20 Attacco coraggioso di Marsman, che sfortunatamente per lui non è stato seguito da alcun compagno. 14:17 Meno di 30 km all’arrivo. Andatura sostenuta nonostante le condizioni climatiche. 14:13 Per il corridore neerlandese circa 15 secondi di margine sul gruppo maglia gialla. 14:10 Il primo coraggioso di giornata è l’olandese Tim Marsman (Alpecin – Premier Tech). 14:07 Foratura per Dauphin (TotalEnergies). 14:03 Non si vedono per il momento attacchi. Le condizioni climatiche mettono paura ai corridori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso stravolto, iniziata la tappa Articoli correlati LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso stravolto, partenza alle 13.50CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 15. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la quarta frazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in... Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; DIRETTA Parigi-Nizza 2026 LIVE, Terza Tappa; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso stravolto, iniziata la tappaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 15.00 CAMBIO DI PERCORSO E DI ORARIO ALLA ... oasport.it LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard concede il bis facendo il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. Grazie per aver ... oasport.it Parigi-Nizza: la 7a tappa è stata accorciata di 18 km per neve; niente arrivo a 1600 m ad Auron, con il traguardo che è abbassato a Isola ️️️ x.com Assolo di Harold Martin Tejada nella sesta tappa della Parigi-Nizza - facebook.com facebook