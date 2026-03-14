LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | nuove modifiche al percorso cambia l’orario di partenza

Oggi si corre la tappa di Parigi-Nizza 2026, con alcune modifiche al percorso e un cambio di orario di partenza. La corsa viene seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online a partire dalle 15. La tappa si svolge in Francia e coinvolge diversi ciclisti professionisti. Le variazioni sul percorso saranno illustrate durante la diretta e aggiornate in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 15.00 11.31 Buongiorno, Amici di OA Sport. Gli organizzatori della corsa, considerando le condizioni meteo avverse, hanno posticipato l’inizio della settima tappa alla ore 13.45. Questo il comunicato: “ Poiché le condizioni meteorologiche sono ulteriormente peggiorate rispetto alle previsioni di ieri, gli organizzatori della corsa hanno deciso di apportare ulteriori modifiche al percorso della settima tappa, in accordo con la prefettura delle Alpi Marittime, la giuria di gara dell’UCI e i rappresentanti delle squadre e dei corridori.... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nuove modifiche al percorso, cambia l’orario di partenza Articoli correlati LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cambia il percorso, occasione per gli sprinter resistentiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Parigi-Nizza 2026. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vento e pioggia, la corsa esplode in partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. Aggiornamenti e notizie su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in... Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; DIRETTA Parigi-Nizza 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la INEOS Grenadiers beffa la Lidl-Trek in volata. Ayuso nuova maglia gialla. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard concede il bis facendo il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. Grazie per aver ... oasport.it Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Nice-Isola: orari, tv, percorso, favoriti. Frazione accorciata per il maltempoLa tappa di ieri si è conclusa con l'assolo finale del colombiano Harold Tejada della XDS Astana Team, bravo a piazzare lo scatto vincente che non ha ... oasport.it Parigi-Nizza: la 7a tappa è stata accorciata di 18 km per neve; niente arrivo a 1600 m ad Auron, con il traguardo che è abbassato a Isola x.com Assolo di Harold Martin Tejada nella sesta tappa della Parigi-Nizza - facebook.com facebook