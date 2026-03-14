Nell'ottava giornata delle Paralimpiadi, gli azzurri affrontano la prima manche di slalom con Mazzel che inforca e termina la gara anticipatamente. Vozza, nel frattempo, si posiziona temporaneamente al terzo posto. La giornata segna un nuovo record con un totale di 14 medaglie conquistate finora dagli atleti italiani.

Nell'ottava e penultima giornata di competizioni gli azzurri ripartono dal bottino di 14 medaglie, record storico. Gli occhi sono puntati sullo slalom femminile Vision Impaired. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Paralimpiadi: prima manche slalom, Mazzel inforca ed è fuori. Vozza per ora terza

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