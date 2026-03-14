LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 14 marzo in DIRETTA | Vozza si gioca il bronzo in slalom

Oggi si svolge una tappa delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con Vozza che compete nella prova di slalom in cerca di un bronzo. La giornata vede in programma diverse gare, con atleti provenienti da vari Paesi pronti a sfidarsi sulle piste. La diretta live aggiorna minuto per minuto l’andamento delle competizioni e dei risultati in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 14 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. l’Italia è al terzo posto della classifica per nazioni, con un bottino storico: 14 medaglie complessive – 6 ori, 7 argenti, 1 bronzo. In testa al medagliere c’è la Cina: 33 medaglie, con 12 ori, 9 argenti e 12 bronzi. Al secondo posto gli Stati Uniti con 19 medaglie: 9 ori, 5 argenti e 5 bronzi. Si scaldano intanto gli azzurri sul tracciato di Tesero in vista della staffetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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